US-Börsen: Investoren bleiben verunsichert – Wall Street startet erneut mit deutlichen Verlusten

Nach dem Zick-Zack-Kurs in den vergangenen beiden Tagen starten die wichtigsten Indizes an der Wall Street auch am Freitag mit deutlichen Verlusten in den Handel. Der Dow Jones der Standardwerte notiert im Frühhandel 1,1 Prozent tiefer bei 12.632 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verliert 1,2 Prozent auf 4097 Zähler. Noch etwas stärker büßt der technologielastige Nasdaq ein auf 12.105 Punkte.