Vor der Heizsaison Preise für Heizöl und Gas steigen

HamburgDie Verbraucher in Deutschland müssen in diesem Winter mit steigenden Heizkosten rechnen. Sowohl Heizöl als auch Gas werden in vielen Regionen teurer als im vergangenen Jahr, wie aus dem Vergleich verschiedener Preisportale im Internet hervorgeht. Der Preis für 100 Liter Heizöl stieg demnach im bundesweiten Durchschnitt auf mehr als 82 Euro (bei Abnahme von 3000 Litern, inklusive Mehrwertsteuer). So viel mussten die Verbraucher lange nicht bezahlen – zuletzt im Juni 2014.