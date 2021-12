Wall Street: US-Anleger vor Fed-Entscheid vorsichtig – Dow Jones und S&P 500 im Minus

Peloton: Nach dem jüngsten Kursrutsch als Reaktion auf die neueste Folge der TV-Serie „Sex and the City“ steigen Anleger wieder bei Peloton ein. Die Aktien gewinnen US-Geschäft im Handelsverlauf rund zwei Prozent. Am Freitag waren sie um mehr als fünf Prozent abgerutscht, weil „Mr. Big“ – eine der Hauptfiguren der Serie – nach einer Trainingseinheit auf einem Peloton-Gerät an einem Herzinfarkt gestorben war. Dies werde wohl kaum die Verkaufszahlen beeinträchtigen, sagt Analyst Simeon Siegel von der Investmentbank BMO. Allerdings seien künftig nicht mehr die Wachstumszahlen wie zu Beginn der Pandemie zu erwarten.