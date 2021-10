Wall Street: US-Börsen sind nach Jobdaten unentschlossen

Die Lage am US-Arbeitsmarkt sorgt bei den Anlegern für Kopfzerbrechen. Die Arbeitslosenquote fiel zwar gegenüber August um 0,4 Prozentpunkte auf 4,8 Prozent und damit auf den niedrigsten Wert in der Post-Pandemie-Ära. Gleichzeitig ist der Zuwachs an neuen Stellen aber so gering wie noch nie in diesem Jahr.