Wall Street: Wall Street eröffnet im Minus – Fed und Ukraine im Blick

Die Wall Street ist zum Wochenausklang mit Verlusten in den Handel gestartet. Börsianer sprachen am Freitag von Sorgen über wohl schnell steigende Zinsen in den USA sowie den Krieg in der Ukraine. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel knapp 0,2 Prozent auf 34.527 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 4488 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank 0,8 Prozent auf 13.786 Punkte zu.