Wegen veralteter Finanzinformationen Syngenta muss Börsengang in Shanghai vorerst stoppen

Das heißgelaufene Geschäft mit Börsengängen ist zuletzt ins Stottern geraten. So zog beispielsweise der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo vergangene Woche seinen Antrag auf eine Börsennotierung am STAR Market zurück. Auch in Europa verdarben Inflationssorgen und die Angst vor einer Immobilienkrise in China den Anlegern den Risikoappetit. So schob der Berliner Sprachlern-Anbieter Babbel seinen Börsengang überraschend auf und der Schweizer Uhrenhändler Chronext zog kurz vor dem Debüt die Reißleine, weil die Titel nicht zu einen befriedigenden Preis platziert werden konnten.



Mehr zum Thema: Chinas Märkte wackeln. Das zeigt auch der Fall Evergrande. Der kleinere Konkurrent Fantasia Holdings hat ebenfalls eine Frist für Zinszahlungen verstreichen lassen. Die Immobilienkrise in China weitet sich aus, schwappt nun innerhalb des Landes über.