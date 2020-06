Wirecard 132 Millionen Euro Tageslohn für Chris Hohn von TCI

Bis zu 70 Prozent oder rund 8,6 Milliarden Euro an Wert haben heute im Tagesverlauf Wirecard-Aktionäre verloren – darunter Firmenchef Markus Braun, aber auch Fondsanleger, etwa solche der Deutsche-Bank-Tochter DWS. Nach Angaben von Wirecard vom 18. Juni hält Braun über die MB Beteiligungsgesellschaft mbH derzeit 7,07 Prozent an Wirecard. Direkt, und über andere Instrumente, sind Goldman Sachs mit 15,97, Morgan Stanley mit 9,44, die Société Générale mit 6,37, Blackrock mit 5,57, die Bank of America mit 5,48, die Citigroup mit 5,02, die DWS mit 3,34 und Union Investment mit 3,18 Prozent beteiligt.