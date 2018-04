Zahlreiche Krisenherde: Deutsche Banken senken ihre Dax-Prognosen

Für viele Anleger unerwartet tauchte auch das Schreckgespenst Inflation wieder auf. Ziehen die Verbraucherpreise an, führt das in der Regel zu steigenden Leitzinsen. Damit werden Aktien für Anleger uninteressanter, weil festverzinsliche Wertpapiere eine höhere Rendite abwerfen. Befeuert wurden die Zinsspekulationen zuletzt von den steigenden Ölpreisen. Ein Fass (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostet mit rund 75 Dollar so viel wie seit dreieinhalb Jahren nicht mehr.