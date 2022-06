ZEW-Umfrage Finanzexperten wollen Stablecoins strenger kontrollieren

Erst TerraUSD, jetzt USDD von Tron: Stablecoins haben zuletzt gleich zweimal die Kryptomärkte ins Wanken gebracht. Mitte Mai sinken die Kurse von Bitcoin und Co. massiv, und einer der Auslöser ist ausgerechnet der Stablecoin des Kryptonetzwerks Terra. In den vergangenen Tagen sorgte dann der Stablecoin von Tron für Wirbel.

Dabei sollen Stablecoins eigentlich vor allem eins sein: stabil. Ihr Wert ist an eine Leitwährung gekoppelt, normalerweise an den Dollar. Der Preis eines Stablecoins sollte also eigentlich immer bei einem Dollar liegen.