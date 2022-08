Diese Kursentwicklung ist etwas, was mit dem mittlerweile etwas zu oft strapazierten Begriff der Zeitenwende kaum treffender zu bezeichnen ist. So lässt sich feststellen, dass der Wert, der Lebensmitteln zugesprochen wird, auch in westlichen Industrieländern zunimmt. Dass in einem Land wie Deutschland plötzlich Sonnenblumenölflaschen gehortet werden, lässt sich zwar natürlich zum einen auf die vielzitierte, international etwas belächelte „German Angst“ zurückführen. Es besteht aber zum anderen kein Zweifel daran, dass das Thema Lebensmittel grundsätzlich im Begriff ist, eine neue Wertschätzung zu erfahren. Auch in den vermeintlich „satten“ Nationen.