Geldanlage Global: Anlagechancen durch Nahrungsmittelrevolution

Dabei ist eines klar: Die Welt kann das gegenwärtige Ernährungsproblem nicht nachhaltig lösen, indem sie an traditionellen Ansätzen festhält. Auch lineare Transformationsmodelle führen nicht weiter. Das Disruptionspotenzial der Branche ist daher aus meiner Sicht erheblich. Bislang haben Start-ups und private Unternehmen für Innovationskraft gesorgt. Multinationale Konzerne waren in der Vergangenheit eher träge und haben bis heute nur wenige relevante Technologie-Start-ups übernommen. Auch Generalisten haben bislang nur zögerlich investiert, die meisten Geldmittel kommen nach wie vor aus dem Bereich Wagniskapital. Größe, Komplexität und Vielfalt der Branche werden häufig als vorrangiges Investitionshindernis angeführt. Ein weiterer Hinderungsgrund war in der Vergangenheit der Umstand, dass viele Technologien nicht ausgereift und noch nicht kommerzialisiert waren. Dadurch kann es länger dauern, bis Investitionsrenditen fließen.