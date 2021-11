Supply Chain Management ist vermutlich nichts, was der deutsche Otto Normalverbraucher als seine große Leidenschaft bezeichnen würde. Und überhaupt spielt Logistik als Industrie in der Öffentlichkeit eine eher untergeordnete Rolle, das gilt oftmals auch an der Börse. Es erinnert ein wenig an den Schiedsrichter beim Fußball: Kaum einer nimmt ihn wahr, wenn er das Spiel sachlich und gut leitet – man bemerkt ihn erst bei schlechter Leistung. So kommen auch die weltweiten Lieferketten nur dann in die Schlagzeilen, wenn sie eben nicht funktionieren. Den besten Beweis dafür erbrachte das Mega-Containerschiff Ever Given, als es im Frühjahr nach einer Havarie für rund eine Woche den Suez-Kanal und damit einen Großteil des weltweiten Warenverkehrs blockierte. Der Logistikbranche stockte der Atem – und mit ihr dem ganzen Welthandel.