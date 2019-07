Da ist in erster Linie das Thema Energie. Obwohl Norwegen für seinen Reichtum an Öl und Gas bekannt ist, hat sich das Land frühzeitig alternativen Energien geöffnet. So werden mittlerweile 98 Prozent der Energieversorgung aus grünen Quellen gespeist. Und auch für die nächsten Jahre gibt es Pläne, mit denen das Land die Wirtschaft zu einschneidenden Veränderungen bewegen will. Erstes Ziel der Aktivitäten: der Transportsektor. So möchte Norwegen ab dem Jahr 2025 den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor untersagen. Im darauffolgenden Jahr sollen in seinen Fjorden nur emissionsfreie Schiffe verkehren dürfen. Und zeitgleich sollen dann auch schon Tests mit von Elektromotoren angetriebenen Flugzeugen stattfinden – mit dem langfristigen Ziel, dass in gut 20 Jahren Inlandsflüge umweltneutral sein werden.