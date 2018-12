Börsenpessimisten kommen in diesen Tagen voll auf ihre Kosten. So schwelt der Handelsstreit weiter, der italienische Haushaltsplan könnte die EU in eine Schieflage bringen und der Brexit ist trotz eines Etappensieges von Großbritanniens Premierministerin May noch lange nicht durch – unter anderem fehlt noch das grüne Licht des Unterhauses zu Mays Vorschlag. Und selbst die verwöhnten Apple-Aktionäre müssen sich derzeit mit etwas beschäftigen, was sie so nicht kennen: eine fallende Notierung.