Die zweite Triebkraft für die jüngste Erholung an den Börsen kommt von der Zinsseite. Seit Wochen zeichnet sich ab, dass die US-Wirtschaft an Dynamik verlieren könnte. Damit schwindet auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank die Zinsen weiter zügig heraufsetzt. Die jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell deuten in diese Richtung. Immerhin, nach acht Zinserhöhungen in drei Jahren wäre eine längere Pause nicht verwunderlich. Gut möglich, dass die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen damit erst einmal weiter um den Wert von drei Prozent pendelt.



Dass zugleich in Europa die bis vor kurzem weit gestiegenen Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen wieder etwas geringer werden, könnte auch hierzulande zu einer Zinsentspannung beitragen. Vorteil: Wenn die Zinsen in den USA nicht mehr steigen und zugleich in Europa gedämpft bleiben, wird es bei den Währungen keine großen Verschiebungen geben. Der Euro könnte damit auf absehbare Zeit weiter zwischen 1,13 und 1,15 Dollar pendeln, ein verträgliches Niveau für Konjunktur und Börsen.