In ihrem Weltwasserbericht stellten die UN 2021 fest, dass der weltweite Wasserverbrauch um rund ein Prozent pro Jahr steigt. Das hört sich nicht vielleicht spektakulär an. Doch vor dem Hintergrund, dass auch Wasser ein endliches Gut auf dem Planeten ist, ist von seinem langfristig zunehmenden Wert auszugehen. Auch wenn das Thema also im aktuellen politischen Kontext nicht ganz so akut erscheint wie Gas oder Öl, dürfte am langfristigen Bedarf an Wasser kein Zweifel bestehen – und daher sollte diese Branche Investoren ein Blick wert sein. Da die Industrie der Wasseraufbereitung und -versorgung aber mitunter eine technologisch anspruchsvolle ist, sollten Privatanleger die Auswahl von Einzeltiteln Profis überlassen und selbst in einen breit gestreuten Index von Anbietern der Branche investieren, beispielsweise über einen ETF auf den Wasser-Index S&P Global Water oder aber den Investmentfonds Pictet Water.

