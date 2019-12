Was sich übrigens mit ziemlicher Sicherheit sagen lässt: 2020 wird das Jahr neuer Erfahrungen sein – so werden wir uns möglicherweise rund um den Globus an ein Wachstum von unter drei Prozent gewöhnen müssen. Und angesichts der anhaltenden Niedrigzinsphase und den damit einhergehenden fehlenden Alternativen zu Aktien, sollten wir damit beginnen, höhere Bewertungen am Aktienmarkt als Normalität anzuerkennen.



Auch 2020 wird für Aktionäre im einen oder anderen Fall dazugehören, sich die Finger zu verbrennen. Von Aktieninvestments sollte sich aber niemand abhalten lassen. Im Gegenteil: Zwar ist das mit Prognosen so eine Sache. Doch sollten 2020 keine neuen Störfeuer hinzukommen und vorhandene Krisenherde nicht wider Erwarten an Dynamik gewinnen, sollte 2020 ein ähnlich erfreuliches Börsenjahr werden wie 2019. Und: Von einer möglichen Finanztransaktionssteuer sollten sich Anleger nicht abschrecken lassen. Schon gar nicht von einer, von der man sich förmlich wünscht, dass sich die Verantwortlichen damit eine blutige Nase holen.



