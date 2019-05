32 Apps im Check Ranking: Das sind die besten Konto-Apps

Im Ranking punkten konnten vor allem Anbieter, deren App für das Banking per Smartphone oder Tabletcomputer besonders viele Funktionen erfüllt. So zeigen fast alle dieser Apps auf Wunsch auch Umsätze auf Konten an, die der Kunde bei anderen Banken führt. Die meisten Apps zeigen zudem die Kreditkartenumsätze und weisen den kürzesten Weg zum nächsten Geldautomaten.