Absturz der türkischen Lira „Andere Schwellenländer sind deutlich weiter als die Türkei“

Was können Anleger jetzt tun?

Krisen bieten immer Chancen, um in Qualitätsaktien einzusteigen. Uns gefallen etwa einige Banken in Indien. In dem Land leben 1,3 Milliarden Menschen, zwei Drittel sind jünger als 35 Jahre. Die Nachfrage nach Finanzdienstleistungen steigt. In China sind einige Technologietitel einen Blick wert. Ihre Services sind aus dem alltäglichen Leben nicht mehr wegzudenken. Das gilt vor allem für soziale Netzwerke und E-Commerce-Plattformen. Für eine anhaltende Schwäche vieler dieser Aktien sehen wirkaum fundamentale Gründe. Aber alles wird momentan über einen Kamm geschoren.