Solides Mischdepot im Eigenbau Die Anti-Niedrigzins-Strategie für Privatanleger

Oft brechen Trends an den Kapitalmärkten gerade dann, wenn keiner mehr damit rechnet. Wenn die Stimmung am Boden ist, die Kurse tief gefallen, viele Anleger sich von einer bestimmten Anlage getrennt haben, dann steigt die Chance auf eine Wende zu steigenden Kursen. Wenn alle nur noch Schlechtes erwarten, sind positive Überraschungen leichter. So büßte Gold in Euro gerechnet 2013 rund 30 Prozent an Wert ein. Ende 2013 waren die Erwartungen entsprechend mies: Das Edelmetall habe seinen Glanz verloren. Auch im kommenden Jahr sei keine Besserung zu erwarten. So war in vielen Zeitungen und Analystenberichten zu lesen. Tatsächlich aber war der Tiefpunkt erreicht. Gold legte 2014 um mehr als zehn Prozent zu.