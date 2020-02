Bilanzexperte zu Mittelstand und Pensionslast „Das können sich viele Unternehmen nicht mehr lange leisten“

Christian Zwirner, 44, ist Geschäftsführer der Münchner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Kleeberg & Partner. Der promovierte Diplom-Kaufmann, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ist zudem Honorarprofessor an der Universität Ulm sowie Lehrbeauftragter an weiteren deutschen Universitäten und Gastdozent an der Bundesfinanzakademie.