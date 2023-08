Bonify nach Datenpanne wieder online Das kann die neue Schufa-App (nicht)

Nach knapp zwei Wochen ist die App wieder online. Also genug der vielen Erklärungen, ich will jetzt endlich meinen Schufa-Score wissen! Vorab noch eine kurzer Selbstcheck: Habe ich immer schön brav meine Rechnungen bezahlt? Na ja, geht so. Bin ich oft umgezogen? Was, zum Teufel, heißt oft? Und benutze ich mehrere Kreditkarten? Nein, der Geldbeutel quillt eh schon vor Karten über. Also los: Mein persönliches Ziel ist ein Score von über 90. Sollte doch nicht so schwer sein. Oder?