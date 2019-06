Deka-Immobilienfonds 16 Milliarden Euro sind genug

Dass es immer so weitergeht und die Gebäudewerte stetig steigen, das erwartet auch Knorr nicht. „Die Zuwächse könnten in Zukunft weniger stark sein und ich teile auch die verbreitete Haltung nicht, dass die konjunkturelle Lage und die Preise am Immobilienmarkt ewig rosig bleiben.“ Die offenen Immobilienfonds seien zwar seit der Finanzkrise mit gesetzlich vorgeschriebenen maximal 30 Prozent Kreditquote konservativer unterwegs, aber auch manche Investments in B-Lagen oder Projektentwicklungen könnten längerfristig mal Probleme bereiten.