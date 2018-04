Deutsches Finanz-Start-up: Rätselhafte Spurensuche nach Savedroid

Im Handelsregister ist eine Firmenadresse in der Eschersheimer Landstraße in Frankfurt eingetragen, unter der heute Nachmittag jedoch niemand von Savedroid anzutreffen war.

Am Empfang informiert eine auf Savedroid angesprochene Pförtnerin, dass das Unternehmen schon seit Wochen ausgezogen sei und schiebt eine Notiz mit der angeblich neuen Adresse über den Tresen. Diese Adresse jedoch befindet sich in einem von der Deutschen Börse eingerichteten FinTech-Hub, wo Savedroid bereits seit Januar ausgezogen ist.

In diesem FinTech-Hub genannten Gebäude können Finanz-Start-ups wie savedroid Büroräume nutzen, um ihr Geschäft zum Laufen zu bringen. Miete musste savedroid dafür keine zahlen. Der 37-jährige Gründer Hankir ist bestens vernetzt in der Finanzszene und hat im Januar 1,5 Millionen Euro Wagniskapital von dem FinTech-Investor Alfred Schorno, Krypto-Unternehmer Dennis Weidner und weiteren Kapitalgebern für savedroid erhalten.