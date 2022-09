ESG-Stratege von Allianz Global Investors „Klimaschutz ist eine Win-Win-Win-Situation“

Herr Koch, der Elektroautobauer Tesla ist in diesem Jahr aus dem Nachhaltigkeits-Aktienindex S&P 500 ESG geflogen, während der Ölkonzern ExxonMobil dort weiterhin notiert ist. Finden Sie das sinnvoll?

Das ist ein bisschen so, wie Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber es gibt Klagen über schlechte Arbeitsbedingungen bei Tesla. Außerdem hat das Unternehmen Schwierigkeiten, was den Umwelt- und Sozialfaktor bei der Produktion sowie Komponenten wie die Batterie betrifft. Was ExxonMobil angeht: Am Ende muss der nachhaltige Investor entscheiden. Als einigermaßen vernünftiger Mensch finde ich, ein Ölkonzern hat in einem ESG-Index erstmal nichts zu suchen, insbesondere, wenn es ihm an einer glaubwürdigen Strategie fehlt, sich in einen nachhaltigen Energiekonzern zu wandeln. S&P Dow Jones Indices ist offenbar anderer Meinung. Index-Anbieter legen für ihre Indizes klare Regeln fest. Die Frage ist nur: Sind das die richtigen Regeln?