Aber langsam werden auch die Kollateralschäden der Politik des billigen Geldes sichtbar, die die reale Wirtschaft betreffen und die mit zunehmendem zeitlichen Abstand stärker in die Diskussion geraten werden, als sie es derzeit sind. Die größte und die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone, Deutschland und Italien, flirten aktuell mit einer Rezession, und das, obgleich die Notenbankzinsen in der Eurozone so niedrig wie nie sind, wir einen guten Arbeitsmarkt und einen festen US Dollar haben.



Natürlich belastet der ungelöste US-Handelskrieg mit China und die Angst vor weiteren Zöllen auch auf weitere europäische Produkte – dies drückt auf die Zuversicht und mindert die Investitionsbereitschaft. Aber es ist wohl noch mehr, was in der Fixierung der EZB auf den Kapitalmarkt bezogen auf die Investitionen in die Realwirtschaft ausgeblendet wurde. Karl Schiller, einer der erfolgreichsten deutschen Wirtschaftsminister sagte einmal in Anlehnung an Keynes „Man kann die Pferde zur Tränke führen, saufen müssen sie aber selber“. Spielt man diesen Gedanken weiter, so schien es in den letzten Jahren bei der EZB den Glauben zu geben, wenn sie das ganze Feld unter Wasser setzten, würden die Pferde schon saufen müssen.