Fusionen und Übernahmen Insiderhandel: Wie ETFs für illegale Deals eingesetzt werden

Die Studie zeigt, dass die Handelsauffälligkeiten bei ETFs in den Sektoren Gesundheitswesen, Technologie und Industrie am weitesten verbreitet sind. Dort komme Insiderhandel bei zwei bis zwölf Prozent der börsengehandelten Fonds vor, schätzen die Autoren. Nach Einschätzung der Wissenschaftler könnte es bei ETFs in Zukunft sogar noch mehr Insidergeschäfte geben. Auch in Deutschland könnte Insiderhandel per Indexfonds bereits angekommen sein, wenn auch noch unentdeckt.