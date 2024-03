Um langfristige Renditen und kurzfristiges Risikomanagement in Einklang zu bringen, ist es wichtig, die Anlagen auf verschiedene Länder und Anlageklassen zu verteilen. Das kürzlich publizierte UBS Global Investment Returns Yearbook, das die Finanzmärkte seit 1900 analysiert, zeigt auf, dass ein Portfolio, das über 21 Länder diversifiziert ist, eine um 40 Prozent geringere Volatilität erfahren hätte als eine durchschnittliche Anlage in einem einzelnen Land. In ähnlicher Weise war ein Portfolio mit einer Aufteilung von 60 Prozent Aktien gegenüber 40 Prozent Anleihen in der Vergangenheit weniger volatil als ein reines Aktienportfolio. Tatsächlich hat ein 60/40-Portfolio nur in 5 Prozent der Fälle eine negative Rendite über einen Fünfjahreshorizont und in 0 Prozent der Fälle über einen Zeithorizont von zehn Jahren erzielt (im Vergleich zu 12 Prozent und 5 Prozent bei reinen Aktienportfolios).