Wer also in kleinere, innovative und schnell wachsende Unternehmen investieren will, die (noch) nicht oder nicht mehr an einer Börse notiert sind, begibt sich in den Bereich von außerbörslich gehandeltem Beteiligungskapital (Private Equity). Private-Equity-Fonds investieren in der Regel in kleinere Unternehmen in verschiedenen Stadien im Unternehmenszyklus, von Start-ups (Venture-Capital-Strategien) bis zu ausgereifteren Turnaround-Firmen (Buyout-Fonds).