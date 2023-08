Global Wealth Report Die neuen Fake-Millionäre

Und offenbar gibt es sehr viele Menschen, die den Sprung über die Million gerade so geschafft haben, eben 4,4 Millionen weltweit. Nähme man die inflationsbereinigte Millionen-Grenze von 2021, so würden allein die USA weitere 1,3 Millionen Millionäre einbüßen. In China mit seinen vielen Neureichen wäre es eine halbe Million, in Deutschland 214.000 Fake-Millionäre.