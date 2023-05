Hauptversammlung von Berkshire Hathaway Anleger, ignoriert endlich Warren Buffett!

In dem Film „Margin Call – Der große Crash“, der die Ereignisse rund um den Fall der Investmentbank Lehman Brothers nacherzählt, erklärt der Vorstandschef der Bank: Man müsse am Markt entweder der Erste sein, oder der Cleverste, oder man müsse betrügen. Nur so schaffe man es ganz nach oben. Versteht man den Punkt mit dem Betrügen deskriptiv und nicht als Aufforderung, muss man sagen: Der Mann hat recht (auch wenn seine Bank den Bach runtergeht).