Infografik Finanzmärkte: Der 25-Billionen-Crash

von Sebastian Kirsch 31. März 2020

Bild: Carsten Stollmann für WirtschaftsWoche

Noch am 19. Februar stieg der Dax auf ein neues Allzeithoch. Keine Woche später kam das Coronavirus mit Macht an den Märkten an. Was der Crash an der Börse Anleger gekostet hat.