Thorsten Polleit: Schlechte Zeiten für Euro-Bankaktien

Die Banken leiten durch ihre Darlehensvergabe nicht etwa vorhandenes Geld vom Sparer an den Investor weiter, sie erhöhen vielmehr die umlaufende Geldmenge. Das hat weitreichende Konsequenzen. Zum einen setzt die Kredit- und Geldmengenausweitung einen künstlichen, auf Sand gebauten Konjunkturaufschwung („Boom“) in Gang, der immer mehr Kredit und Geld und immer niedrigere Zinsen braucht, damit er nicht kollabiert, also nicht in einen „Bust“ umkippt. Zum anderen beeinflussen die Banken durch ihre Kredit- und Geldmengenvermehrung auch maßgeblich die Güterpreise in der Volkswirtschaft – die Preise der Konsumgüter und auch die Preise für Aktien, Häuser und Grundstücke.