Invest 2018: Die Do-it-yourself-Strategie

Kühn arbeitet nicht im Fitnessstudio, sondern als Honorar-Finanzanlagenberaterin in Grafing bei München. Eigentlich ist sie überzeugt, dass Anleger ihr Geld selbst managen können. "Grundsätzlich ist Geldanlage kein Hexenwerk, auch wenn so mancher es einen glauben lassen möchte", sagt Kühn. Die Anlage in Eigenregie scheitere in der Praxis aber oft, wenn jegliche professionelle Unterstützung fehle. Ein unabhängiger Finanzberater, der frei von Verkaufsinteressen auf Honorarbasis berät, könne beim Start in die eigenständige Geldanlage helfen. Erfahrenere Kunden suchten zumindest einen Sparringspartner. Kühns Devise für die Do-it-yourself-Anlage ist simpel: "Machen Sie nur das, was Sie verstehen." Einfache Ansätze führten oft zu den gleichen Ergebnissen wie komplizierte Konstrukte.