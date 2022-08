Krypto-Betrug Onecoin-Prozess wird verschoben

Am kommenden Dienstag sollte der Prozess des bislang größten Krypto-Skandals am Landgericht Münster beginnen: den um die Kryptowährung Onecoin. Doch am Sonntagabend teilte die Pressestelle des Gerichts überraschend mit, dass die Hauptverhandlung nicht wie geplant beginnen könne. Der Grund: eine „akute Erkrankung eines Angeklagten“. Um welchen der drei Angeklagten es sich handelt, ließ das Gericht offen. Unklar ist auch noch, wann der neue Auftakttermin angesetzt wird.