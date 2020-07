Manager auf der Flucht Was Wirecards Jan Marsalek von Florian Homm lernen kann

Das Leben des einst so erfolgreichen Finanzhais könnte bewegter kaum sein. Bis seine zwielichtigen Praktiken am Kapitalmarkt publik wurden, wirkte es perfekt. Harvard-Abschluss „cum laude“, Wertpapier-Analyst bei der Investmentgesellschaft Merrill Lynch in New York, Portfoliomanager beim US-Fondsanbieter Fidelity und ab 1993 Selbstständigkeit. Seine Investments brachten ihm zahlreiche Millionen – und machten ihn zu einem der 300 reichsten Deutschen; aber sie bescherten ihm auch Feinde. Viele Unternehmen und am Ende auch seine Investoren hat er gegen sich aufgebracht.