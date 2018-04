Mittelstandsfinanzierung: Crowdinvesting erreicht deutsche Profi-Anleger

Sein Unternehmen hat daher gerade eine 15-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde für die Hotelgruppe Falkensteiner auf seiner B2B-Crowdplattform gestartet. Investieren dürfen aber nur institutionelle Investoren, die Mindestanlagesumme liegt bei einer halben Million Euro. "Wir erschließen uns so auf innovative Weise eine neue, zusätzliche Liquiditätsquelle und damit Zugang zu interessierten Investoren im deutschsprachigen Raum", begründet Otmar Michaeler, Vorstandschef von Falkensteiner Hotels & Residences den Schritt. Mit dem Geld will das Unternehmen in Österreich und Südeuropa weiter wachsen sowie mit Hotels in Süddeutschland und an Deutschland Küsten expandieren.