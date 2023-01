Nachfrage gestiegen Warum sich Goldschmuck in Krisenzeiten bestens verkauft

Juwelier Ludwig Morawitz in der Düsseldorfer Altstadt macht dieser Tage ähnliche Erfahrungen. Sonderangebote und Billig-Bling-Bling bekommt man bei ihm nicht. Es kommt noch nicht einmal jeder einfach so hinein in sein Geschäft: Erst heißt es klingeln. Öffnet Morawitz, können Kunden edlen Goldschmuck in Glasvitrinen bewundern. Einige Stücke präsentiert der Juwelier nur auf Nachfrage. Wenn Morawitz seinen aktuellen Bestseller zeigen will, schiebt er zuerst eine grün getönte Milchglasscheibe zur Seite. Dann öffnet er eine der Schranktüren, hinter der sich viele kleine Schubladen verbergen. Darin: Goldketten, Ringe und Armbänder.