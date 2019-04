Paradoxe Präferenzen Generation Z will „Sparbuch mit Lotto-Effekt“

Sieht so aus als müsse das optimale Finanzprodukt für „ Z-ler“ erst geschaffen werden – und Schnetzer hat da auch schon eine Idee: „Wie wäre es mit einem Sparbuch mit Lotto-Effekt?“. Jeder, der bei der Bank ein Konto hat, nimmt hier automatisch regelmäßig an Lottoziehungen teil. In leicht abgewandelter Form bieten regionale Sparkassen das Los-Sparen – ehemals PS-Sparen – bereits seit einigen Jahren an. Das Risiko geht gegen Null - entweder man gewinnt oder eben nicht. „So hat man die Chance auf hohe Gewinne, ohne dabei aktiv was tun zu müssen“, sagt der Jugendforscher. Der Vorteil: Auch entscheiden muss man sich nicht. Das übernimmt der Zufall.