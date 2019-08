Portfoliomanager Einzmann „Dax-Konzerne hängen stärker am Börsentrend“

Dennoch ist der von Ihnen gemanagte TBF European Opportunities in Thyssenkrupp investiert.

Wir können entweder von einer Übernahme oder einer Abspaltung der Fahrstuhlsparte profitieren.



Können Sie das genauer erklären?

Wird die Fahrstuhlsparte abgespalten, erhalten wir als Thyssenkrupp-Aktionäre Anteile an diesem dann eigenständigen Unternehmen. Bei so einem Spin-Off werden oft Werte gehoben, die in einem gemeinsamen Konzern in der Bewertung untergehen. Das heißt, das abgespaltene Unternehmen entwickelt sich besser als der Rest. Und ein fokussierter Konzern ist für potenzielle Käufer deutlich attraktiver. Bei einer anschließenden Übernahme wären weitere Kursaufschläge drin.