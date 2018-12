Die grüne Exministerin Renate Künast setzt sogar noch einen drauf. Sie twittert: „Schlägt er ernsthaft vor, jetzt steuerlich zu bevorteilen, was Klimakrise, Artenverlust und Raubbau an natürlichen Ressourcen betreibt?“ – und richtet ihre scheinheilige Empörung gegen alle börsennotierten Unternehmen und deren Mitarbeiter. Angesichts von so viel politischem Unverständnis verwundert es nicht, dass jetzt auch noch der Börsenzombie „Finanztransaktionssteuer“ seine knöcherne Hand aus dem Sarg reckt, brav assistiert von SPD-Finanzminister Olaf Scholz, der nach Geld für einen überflüssigen Euro-Zonen-Haushalt fahndet. Die Steuer ist amateurhaft konstruiert. Große Investoren werden ihr ausweichen, Derivate und der gefährliche außerbörsliche Handel nicht von ihr erfasst. Brav zahlen sollen nur Privatanleger – für Aktien. Das ist absurd. Aber politisch rational: Der brave Bürger soll maximal Staatsanleihen kaufen. Und stets darauf vertrauen: Die Rente ist sicher.