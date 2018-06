Rohstoffexperte Weinberg Warum es sich jetzt lohnt, Gold zu kaufen

Die USA setzten den Dollar als Waffe zur Durchsetzung ihrer Interessen ein, etwa bei den Sanktionen gegen russische Oligarchen und deren Firmen. Werden die betroffenen Länder nach Alternativen zum Dollar suchen?

Das passiert schon. In Shanghai etwa startete im März der Ölhandel in Yuan. Die russische Zentralbank stockt ihren Goldreserven kräftig auf. Ich gehe davon aus, dass weitere Zentralbanken den Goldanteil an ihren Währungsreserven aufstocken werden. Langfristig dürften die vielen Handelskonflikte und Sanktionen seitens den USA die Rolle des Dollar als Weltleitwährung unterminieren.