Rückzug aus Großbritannien N26 flieht vor dem Brexit - oder vor schlechten Zahlen?

N26 macht den Brexit: Die deutsche Fintech-Bank zieht sich aus Großbritannien zurück. Seit Dienstag begrüßt die britische N26-Seite ihre Besucher mit der nüchternen Ankündigung, dass am 15. April sämtliche britischen N26-Konten geschlossen werden. Wegen des EU-Austritts Großbritanniens im Januar werde man in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, mit einer europäischen Bankenlizenz im Vereinigten Königreich zu operieren, heißt es weiter. Es folgte eine lange Liste mit Fragen und Antworten, die abhandeln, was das für die Kunden alles bedeutet.