Brexit „Viele Unternehmer scheren sich nicht groß um Grenzen“

Nun mahnen Kritiker es als einen Makel der britischen Wirtschaft an, dass so viele Ressourcen nach London gehen, während viele Landesteile leer ausgehen. Diese Diskrepanz gilt ja auch als ein wesentlicher Grund dafür, dass es zum Leave-Votum gekommen ist. Wie Betrachten Sie dieses Problem?

Dazu werden hier wirklich leidenschaftliche Debatten geführt. Was man zweifelsfrei sagen kann: Die Stärke Londons und die Herausforderung, die Regionen zu entwickeln, hängen nicht notwendigerweise zusammen. Denn es ist oft so, dass ausländische Firmen ihre Hauptquartiere in London eröffnen, dann aber anderswo viele Jobs schaffen. Ein Beispiel wäre Citibank, die im hiesigen Finanzdistrikt eine starke Präsenz haben. Die beschäftigen aber auch in Belfast 3000 Leute. Lidl wäre ein anderes Beispiel. Die haben gerade erst Investitionen in Großbritannien in Höhe von 15 Milliarden Pfund in den kommenden fünf Jahren angekündigt. Ich bin mir absolut sicher, dass die das deswegen getan haben, weil sie über London einen großartigen Zugang zu Großbritannien haben.