Strategien von Mischfonds: „Bei Anleihen sehen wir Chancen“

Wenn Sie den Anteil an Anleihen in Ihrem Fonds auf das Minimum zurückgefahren haben, welche weiteren Möglichkeiten besitzen Sie darauf zu reagieren?

Je nach Anlagestrategie variiert auch der Bestand an Anleihen in unseren Multi-Asset-Fonds. Über ihre große Vielfalt bieten Anleihen eine große Bandbreite an Ertragsquellen. So gibt es neben Staatsanleihen eine Vielzahl Unternehmensanleihen. Und hier begeben die einzelnen Unternehmen in der Regel sogar gleich mehrere Anleihen zu unterschiedlichen Konditionen. Wer sich hier gut auskennt, kann unter verschiedenen Restlaufzeiten, Währungen und Rangfolgen wählen. Und sehr genau nach seinen Anlagezielen investieren.