Totalverlust „Squid Game“-Kryptowährung wird zur Falle für Anleger

Und auch die Krypowelt erreichte der Hype um die Hit-Serie. Am 20. Oktober startete der Vorverkauf für den Token Squid. Die unbekannten Initiatoren kündigten an, damit virtuelle Wettbewerbe wie in der Serie veranstalten zu wollen – natürlich keine tödlichen. Mit den Wetten sollten die Anleger Geld machen können. Angeblich waren alle Coins innerhalb einer Sekunde verkauft. Das Kurswachstum war astronomisch. Innerhalb von knapp zwei Wochen wuchs der Kurs von 0,01 Dollar auf das Allzeithoch von 2856 Dollar. Ein Wertzuwachs von unglaublichen 28.559.900 Prozent. Damit stellte Squid die sagenhaften Kursanstiege anderer Memecoins wie Dogecoin oder Shiba Inu noch in den Schatten. Mancher Anleger sah in der Spaßwährung die Chance auf schnellen Reichtum. Es folgte jedoch das böse Erwachen, ein Totalverlust.