Dubiose Trading-Plattformen Wie Anleger Kryptobetrug rechtzeitig erkennen

Darunter wird dann in großen Lettern für Investments in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. geworben. Besonders häufig taucht dabei die beliebte Gründersendung „Höhle der Löwen“ als Köder auf. „In nur 7 Tagen reich werden“ versprechen die Werber. Teilweise wird sogar mit ganz offensichtlich gefälschten Twitter-Nachrichten von Bundeskanzlerin Angela Merkel geworben, in denen Merkel eine neue Bitcoin-Plattform ankündigt und erklärt, jeder könne damit schnell Geld verdienen.