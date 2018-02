Verkehrte (Finanz-)Welt: Disruption? Für Vermögensverwalter nichts Besonderes!

In den vergangenen 20 Jahren kam es zu einigen extremen Bewegungen sowie unerwarteten Trend- und Regimewechseln an den internationalen Kapitalmärkten. So folgte dem Aufblähen und Platzen der Internetblase Ende der Neunziger Jahre beziehungsweise am Anfang des Jahrtausends ein erneuter Börsenaufschwung. Der endete 2008 wiederum in einer heftigen Abwärtsbewegung. Wie immer an den Börsen waren die Ursachen für die Kursstürze historisch beispiellos und daher für die meisten Marktteilnehmer nicht absehbar. Am Anfang stand die völlig überzogene New-Economy-Euphorie, danach folgte der Zusammenbruch eines unüberschaubaren Gerüstes aus Verbriefungen und den dahinter verschachtelten Verschuldungsverhältnissen.