Überraschend: In den letzten knapp 30 Jahren ist der statistische Zusammenhang zwischen BIP-Wachstum und Aktienrendite sogar negativ, das heißt höheres Wirtschaftswachstum führte eher zu niedrigeren Aktienerträgen. Selbst wenn man Abwandlungen oder Modifikationen dieser Korrelationsanalyse bemüht (zum Beispiel nominales vs. reales BIP, historisches BIP vs. BIP-Prognosen, Aktienrendite in USD vs. Lokalwährung, oder ähnliches), führt dies nicht zu systematisch anderen Ergebnissen.