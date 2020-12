Es reicht also oftmals nicht aus, nur den übergeordneten ESG-Gesamtscore in den Blick zu nehmen, sondern ebenfalls Unter- und Einzelkomponenten. Ein zweites Beispiel ist der US-amerikanische Rüstungskonzern Lockheed Martin. Dieser erhält bei Refinitiv einen respektablen „ESG Combined Score“ von „A-“ und in der Unterkomponente „Social Pillar Score“ immerhin noch ein gutes „B+“. In der Einzelkategorie „Umsätze aus Waffengeschäften“ wird mit 53 Milliarden US-Dollar jedoch ein sehr hoher Wert ausgewiesen.

Einschränkend ist jedoch anzumerken, dass ESG-Ratings auf Einzelwertpapierebene in Detailtiefe zumeist nicht jedem Anleger zur Verfügung stehen.